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Галактионов — о матче с «Ростовом»: «Уровень единоборств был одним из ключевых факторов в победе»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, в чем железнодорожники превзошли «Ростов» в матче 17-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла в воскресенье, 30 ноября, в Ростове-на-Дону и завершилась победой московской команды со счетом 3:1.

— В чем «Локомотив» сегодня превзошел соперника?

— Мы ожидали тяжелый матч. «Ростов» играет дома, при своих болельщиках, действует агрессивно, атакует большим количеством игроков, показывает вертикальный футбол. Сегодня наша организация и дисциплина была на очень хорошем уровне. В отдельных отрезках качество игры может быть лучше, но в целом уровень единоборств был одним из ключевых факторов в победе. Забили, действовали надежно. Отмечу и блестящую игру Митрюшкина, который помог одержать победу.

— Почему пенальти пробивал не Батраков?

— Когда мы определяем штатных пенальтистов на матч, прописываем двоих игроков. К мячу подходит тот, кто лучше готов. В данном случае это был Комличенко. Обсуждали, что необходимо качественно сделать свою работу, цепляться за мячи. Николай со своей работой справился хорошо.

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Михаил Галактионов
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
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