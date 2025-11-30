Галактионов — о матче с «Ростовом»: «Уровень единоборств был одним из ключевых факторов в победе»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, в чем железнодорожники превзошли «Ростов» в матче 17-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла в воскресенье, 30 ноября, в Ростове-на-Дону и завершилась победой московской команды со счетом 3:1.

— В чем «Локомотив» сегодня превзошел соперника?

— Мы ожидали тяжелый матч. «Ростов» играет дома, при своих болельщиках, действует агрессивно, атакует большим количеством игроков, показывает вертикальный футбол. Сегодня наша организация и дисциплина была на очень хорошем уровне. В отдельных отрезках качество игры может быть лучше, но в целом уровень единоборств был одним из ключевых факторов в победе. Забили, действовали надежно. Отмечу и блестящую игру Митрюшкина, который помог одержать победу.

— Почему пенальти пробивал не Батраков?

— Когда мы определяем штатных пенальтистов на матч, прописываем двоих игроков. К мячу подходит тот, кто лучше готов. В данном случае это был Комличенко. Обсуждали, что необходимо качественно сделать свою работу, цепляться за мячи. Николай со своей работой справился хорошо.