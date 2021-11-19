Тренер ЦСКА Морганс рассказал, как будет построена работа на предстоящих зимних сборах

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал о том, как будет построена работа на предстоящих зимних сборах московского клуба.

«Разумеется, общее понимание у нас присутствует, — приводит слова Морганса пресс-служба московского клуба. — Специальный шаблон уже существует, а детали добавим чуть позже. Сделаем это после того, как будет полностью сверстано расписание контрольных игр в подготовительный период. Когда узнаем, с кем и когда команда сыграет на сборах, все эти нюансы будут добавлены в общий план. Безусловно, какие-то незначительные детали могут меняться непосредственно по ходу подготовки, в зависимости от ситуации».

После 14 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.