Властимил Петржела: «Зенит» обязан спокойно обыгрывать «Нижний Новгород»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча петербуржцев против «Нижнего Новгорода» в 15-м туре Тинькофф РПЛ.
«У «Зенита» сегодня не будет никаких проблем, — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Думаю, что питерцы уверенно победят. Матч будет интересным, потому что главный тренер «Нижнего Новгорода» — Александр Кержаков. Он построил довольно крепкую команду, «Нижний» пару раз в этом сезоне отбирал очки у грандов нашего чемпионата. Сегодня «Зенит» обязан спокойно обыгрывать «Нижний Новгород» и начинать подготовку к матчу Лиги чемпионов».
Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 19 ноября. Начало — в 19:00.
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