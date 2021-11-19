«Не понимаю, почему Ивица держал этот сгусток смертельных обид полгода». Грушевский высказался о словах Олича

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался о критике руководства клуба со стороны экс-главного тренера красно-синих Ивицы Олича.

«Понимаю, что расставание с Оличем получилось некрасивым, — сказал Грушевский «СЭ». — Очень значительная часть болельщиков ЦСКА воспринимала это со словами: «Прости нас, Ивица». Это было действительно несолидно. Но я вижу, что сам Олич сделал многое для того, чтобы клуб был вынужден с ним расстаться. И это был не только его отъезд на Евро».

Артист отметил, что понимает обиду Олича.

«Он не хотел сводить счеты. Все, что наговорил Ивица — не его уровень. Человек, который любит ЦСКА, не будет так говорить. Он бы сразу мог сказать, как ему не дали принести пользу родному клубу. Будем честны, он не всю жизнь провел в ЦСКА. Он и в 2006 году ушел с обидой, потому что потерял безоговорочное место в составе. И в чем-то Олич был прав. Обида на ЦСКА у него присутствовала и тогда. Не могу понять, почему Ивица полгода держал в себе весь этот сгусток смертельных обид и вдруг сейчас его неожиданно прорвало», — подчеркнул Грушевский.