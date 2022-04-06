Тренер ЦСКА Бабаян прокомментировал информацию о том, что ему предложили возглавить сборную Казахстана

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал информацию о том, что ему предложили возглавить сборную Казахстана.

«У меня действующий контракт с клубом до конца мая, — приводит слова Бабаяна пресс-служба московского клуба. — Все мои мысли сейчас связаны с ЦСКА».

Ранее издание KazFootball сообщило, что Бабаян получил предложение стать главным тренером сборной Казахстана.

Напомним, что 42-летний тренер работает в ЦСКА с 2021 года.