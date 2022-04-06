Ветеран ЦСКА предложил пожизненно отстранять арбитров за систематические ошибки

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение судейского комитета РФС отстранить от работы в РПЛ троих арбитров до конца текущего сезона.

«Правильное решение! Судейское безобразие просто осточертело! С ними нужно что-то делать, учить их как-то. Если ошибки системные, то обязательно нужно отстранять пожизненно! А как иначе с ними бороться? Они просто не имеют права делать такие вещи, которые позволяют себе сейчас. Они делают это или специально, или из-за низкой квалификации», — сказал Пономарев «СЭ».

По итогам заседания судейского комитета РФС сегодня, 6 апреля, за ошибки в матчах 23-го тура Тинькофф РПЛ до конца сезона были отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев получил отстранение на один матч, Павел Шадыханов — на два.