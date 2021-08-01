Как написано на сайте РПЛ в протоколе матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Динамо» (2:3), на 89-й минуте арбитр Алексей Сухой показал красную карточку и удалил из технической зоны кого-то из динамовских сотрудников:

«Санкция в отношении официального лица клуба, в момент празднования гола оскорбительное слово и нецензурное выражение в адрес соперника».

Имя и фамилия удаленного не сообщаются. По информации «СЭ», речь идет о главном враче команды Александре Родионове. В ближайшее время КДК РФС применит к нему соответствующее наказание.