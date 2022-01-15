Тренер ЦСКА Бабаян присоединился к команде на сборах в Кампоаморе

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян присоединился к команде на сборах в Кампоаморе, информирует Telegram-канал армейского клуба.

«Как только возобновились рейсы из Алма-Аты, специалист вылетел в Москву, а оттуда уже отправился в Аликанте. Тренер добрался до Кампоамора вчера поздно вечером, а уже утром приступил к работе», — отмечается в сообщении.

Напомним, что Бабаян не мог прилететь из-за того, что аэропорт в Алма-Аты был закрыт.

Первый сбор ЦСКА пройдет с 12 до 24 января. В последний день сборов армейцы проведут матч с «Дюделанжем». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.