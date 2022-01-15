Булыкин: «Российский футбол крайне сложен для иностранцев. Здесь сложный быт»

Бывший игрок «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал, почему самый дорогой игрок «Спартака» Гус Тил не смог адаптироваться к российскому чемпионату.

«Российский футбол крайне сложен для иностранцев. Здесь сложный быт, у нас сильно отличается друг от друга менталитет. Поэтому, многим игрокам не удается показать в России свои лучшие качества. У Тила, к сожалению, сложилось сразу несколько причин, из-за которых у него не получилось заиграть в «Спартаке», — цитирует Булыкина РБК.

Также экс-футболист рассказал, может ли Тил сейчас усилить красно-белых.

«Сложно сказать, усилил бы он «Спартак» сейчас. Многие хорошие футболисты приходят в российский чемпионат и начинают регрессировать. Сейчас Тил проводит очень хороший сезон в «Фейенорде», но сложно угадать, получится ли у него во второй раз в «Спартаке». Безусловно, у него есть все качества отличного игрока, который мог бы усилить любую команду РПЛ», — отметил Булыкин.

Тил перешел в «Спартак» летом 2019 года, до этого он выступал за нидерландский «АЗ Алкмар», сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В составе московского клуба Тил принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола, а также отдал три результативные передачи.

