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Булыкин: «Российский футбол крайне сложен для иностранцев. Здесь сложный быт»

Роман Шишов
Корреспондент

Бывший игрок «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал, почему самый дорогой игрок «Спартака» Гус Тил не смог адаптироваться к российскому чемпионату.

«Российский футбол крайне сложен для иностранцев. Здесь сложный быт, у нас сильно отличается друг от друга менталитет. Поэтому, многим игрокам не удается показать в России свои лучшие качества. У Тила, к сожалению, сложилось сразу несколько причин, из-за которых у него не получилось заиграть в «Спартаке», — цитирует Булыкина РБК.

Также экс-футболист рассказал, может ли Тил сейчас усилить красно-белых.

«Сложно сказать, усилил бы он «Спартак» сейчас. Многие хорошие футболисты приходят в российский чемпионат и начинают регрессировать. Сейчас Тил проводит очень хороший сезон в «Фейенорде», но сложно угадать, получится ли у него во второй раз в «Спартаке». Безусловно, у него есть все качества отличного игрока, который мог бы усилить любую команду РПЛ», — отметил Булыкин.

Тил перешел в «Спартак» летом 2019 года, до этого он выступал за нидерландский «АЗ Алкмар», сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В составе московского клуба Тил принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола, а также отдал три результативные передачи.

Источник: https://sportrbc.ru/news/61e21f689a7947d40b0d5090?from=newsfeed

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Гус Тил
Дмитрий Булыкин
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Сочи – Арсенал
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 - : -
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Себастьян Шиманьски

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Максимилиано Кофрие

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