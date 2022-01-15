«Мы получили предложение из России». В «Лацио» прокомментировали интерес ЦСКА к Муричи

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию о предложении ЦСКА по форварду римлян Ведату Муричи.

«Мы получили предложение из России, больше ничего не могу сказать», — цитирует Таре Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил римскому клубу около 2,5 миллиона евро за полугодичную аренду 27-летнего форварда сборной Косово с обязательством выкупа за 8 миллионов.

Муричи перешел в «Лацио» в 2020 году из «Фенербахче». Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Муричи принял участие в трех встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

В активе форварда 18 голов в 37 матчах за сборную Косово.