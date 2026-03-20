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ЭСК признала, что Карасев ошибочно не удалил Соболева в матче «Зенит» — «Спартак»

Анастасия Пилипенко

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку арбитра Сергея Карасева в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (2:0).

На 65-й минуте матча судья не вынес предупреждение форварду петербуржцев Александру Соболеву, который сфолил на спартаковце Наиле Умярове, попав ему рукой в голову.

Сергей Карасев в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.Карасев не удалил Соболева. А оба пенальти в пользу «Зенита» назначены правильно

«Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Александр Соболев видит игрока «Спартак-Москва» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

Предупреждение стало бы для нападающего «Зенита» вторым в этом матче — за ним последовало бы удаление. Первую желтую карточку Соболев получил за празднование гола, когда надел маску.

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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