ЭСК признала, что Карасев ошибочно не удалил Соболева в матче «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку арбитра Сергея Карасева в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (2:0).

На 65-й минуте матча судья не вынес предупреждение форварду петербуржцев Александру Соболеву, который сфолил на спартаковце Наиле Умярове, попав ему рукой в голову.

«Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Александр Соболев видит игрока «Спартак-Москва» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

Предупреждение стало бы для нападающего «Зенита» вторым в этом матче — за ним последовало бы удаление. Первую желтую карточку Соболев получил за празднование гола, когда надел маску.

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