Тренер «Балтики» Нагайцев — о потасовке в матче с ЦСКА: «Они зачем-то прибежали в нашу техническую зону»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал потасовку, которая случилась в концовке матча калининградцев с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

«В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем-то прибежали. Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему-то не хотели уходить, не знаю почему», — приводит слова Нагайцева matchtv.ru.

В концовке матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру. После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева и тренера армейцев Фабио Челестини.

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