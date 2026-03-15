Гендиректор «Балтики» Измайлов — о потасовке: «Градус матча был запредельным»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы команды над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини.

«Сверхэмоциональный матч получился, но важно то, что сегодня мы одержали победу. Первую победу в этом году. Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня. Хочу сказать спасибо всем: команде, болельщикам — поддержка сегодня была потрясающей. Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом.

Сложный матч против очень качественного соперника. Непростое начало, где-то нам повезло, но потом игру выровняли, были моменты. Брайан Хиль в очередной раз показал всей стране и не только свой уровень, радует то, что лучший бомбардир лиги сейчас это футболист «Балтики», — сказал Измайлов «СЭ».

«Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ.