Сегодня, 20:33

Черчесов: «Сперцян спровоцировал футболиста «Ахмата». Не хотел с ним говорить после этого»

Алина Савинова
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил, почему отмахнулся от полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после инцидента в концовке матча 11-го тура РПЛ.

В субботу грозненцы на выезде уступили «быкам» со счетом 0:2. В конце игры между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и Сперцяном произошла потасовка, по итогам которой судья удалил сенегальца за агрессивное поведение, а игроку «Краснодара» показал желтую карточку за провокационные действия.

«Сперцян — игрок другой команды. Он может сейчас подойти ко мне, и мы поговорим. Я его уважаю, но не тот случай, когда надо сразу подходить. Он спровоцировал нашего футболиста, не надо подходить после этого. Не хотел с ним говорить», — цитирует Черчесова matchtv.ru.

«Ахмат» потерпел первое поражение в РПЛ после назначения Черчесова главным тренером. Грозненская команда с 15 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: matchtv.ru
