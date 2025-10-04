«Динамо» — «Локомотив»: Бителло вывел бело-голубых вперед

Московское «Динамо» вышло вперед в матче 11-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 2:1.

На 27-й минуте с передачи Ивана Сергеева отличился Бителло, который забил через две минуты после первого гола бело-голубых в исполнении Сергеева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».