Сегодня, 20:18

«Динамо» — «Локомотив»: Бителло вывел бело-голубых вперед

Алина Савинова

Московское «Динамо» вышло вперед в матче 11-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 2:1.

На 27-й минуте с передачи Ивана Сергеева отличился Бителло, который забил через две минуты после первого гола бело-голубых в исполнении Сергеева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Динамо» — «Локомотив»: Сергеев сравнял счет. Гол засчитали после вмешательства ВАР
«Динамо» — «Локомотив»: Бителло вывел бело-голубых вперед. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Локомотив»: Пруцев открыл счет на 34-й секунде
«Краснодар» первым обыграл Черчесова в РПЛ. «Ахмат» подвела кошмарная реализация Мелкадзе
Роман Ротенберг о Карпине в «Динамо»: «Мы все вместе ему помогаем, болеем за команду»
«Краснодар» — «Ахмат»: видео голов матча
«Динамо» — «Локомотив»: Сергеев сравнял счет. Гол засчитали после вмешательства ВАР
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
2
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
3
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
4
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

