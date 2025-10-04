«Динамо» — «Локомотив»: Батраков сравнял счет с пенальти
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» — 2:2.
На 43-й минуте встречи хавбек реализовал пенальти, назначенный за фол защитника бело-голубых Хуана Касереса на форварде железнодорожников Александре Руденко. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР.
Гол в ворота «Динамо» стал для Батракова девятым в чемпионате России-2025/26.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
3
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
4
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
