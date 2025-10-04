Футбол
Сегодня, 20:33

«Динамо» — «Локомотив»: Батраков сравнял счет с пенальти

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» — 2:2.

На 43-й минуте встречи хавбек реализовал пенальти, назначенный за фол защитника бело-голубых Хуана Касереса на форварде железнодорожников Александре Руденко. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР.

Гол в ворота «Динамо» стал для Батракова девятым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

«Динамо» — «Локомотив»: Батраков сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

  • andrrpetrov

    По моему Руденко упал из-за того, что сам зацепил своей правой ногой дерн поля. Левников зря отменил своё правильное решение.

    04.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Любая спортивная команда во всех игровых видах спорта начинается с построения защиты. С бестолковой защитой любая команда будет безтолковой. Как говорил отличный и грамотный тренер Якушин - счет 0:0 в футболе гораздо лучше по качеству игры, чем счет 4:4.

    04.10.2025

  • hovawart645

    Зато зрелищная) Защита да, хреновая. У обеих. Это не новость.

    04.10.2025

  • Алексей

    Во время разбега при пробитии пенальти разве разрешено останавливаться?

    04.10.2025

  • hovawart645

    А Карась? Если там был пенальти, то здесь 1000%)

    04.10.2025

  • Иван Л.

    Да вон Махачкалу только вспомнить. То пенальти, то штрафной, а так-то вообще ничего. не было.

    04.10.2025

  • hovawart645

    Почему когда забиваем - отходим назад! Приглашаем сравнивать?! Достали.

    04.10.2025

  • Saiga-спринтер

    С бестолковой игрой в защите обеих команд, игра весьма далека даже от нормальной.

    04.10.2025

  • hovawart645

    Нам уж разные ставили. И в этом сезоне. Повод был. Такой Зениту точно назначают)

    04.10.2025

  • hovawart645

    Пенальти 50/50. Но была опасная игра на Воробьеве на карточку и фол на Руденко. Левников даже не свистел. А так игра хороша.

    04.10.2025

  • Saiga-спринтер

    ДинамоВдилетантик, ВАР никого не заставляет, а рекомендует. Решение всегда за судьей матча.

    04.10.2025

  • Динамов

    Очередная клоунада вместо судейства. SHлюSHка на ВАР, которой вообще там в принципе не место, заставила вполне адекватно судящего Левникова поставить пенальти, просто бредятина, что творится в российском спорте.:face_with_symbols_over_mouth::face_vomiting:

    04.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Игра с хаосом в защите у разных ворот поля и левенькая точка, дорисованная паравозником.

    04.10.2025

  • Иван Л.

    Я за Локо, но это не пенальти. Хотя и не такие ставили.

    04.10.2025

    • Черчесов: «Сперцян спровоцировал футболиста «Ахмата». Не хотел с ним говорить после этого»

    «Динамо» — «Локомотив»: команды забили друг другу по два гола в первом тайме
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    2
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    3
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    4
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

