«Динамо» — «Локомотив»: Батраков сравнял счет с пенальти

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» — 2:2.

На 43-й минуте встречи хавбек реализовал пенальти, назначенный за фол защитника бело-голубых Хуана Касереса на форварде железнодорожников Александре Руденко. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР.

Гол в ворота «Динамо» стал для Батракова девятым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».