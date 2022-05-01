Мишин: «Не было сомнений, что «Зенит» будет чемпионом. На тур раньше, на тур позже...»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал чемпионство «Зенита» в сезоне-2021/22.

— Смотрел игру с «Локомотивом», и в моих глазах блестела золотая медаль чемпиона России. Чемпион и отличается от нечемпиона тем, что чемпион борется за медаль, а не ждет, пока она прыгнет к нему на шею.

— Вчера утром, с учетом обстоятельств, верили, что «Зенит» может стать чемпионом уже вечером?

— Вы знаете, по той ситуации, тому составу игроков, руководству и штабу, который имеет «Зенит», у меня не было сомнений, что в этом раскладе «Зенит» будет чемпионом. На тур раньше, на тур позже...

— Какие впечатления остались от сезона в целом, много ли матчей посмотрели?

— Смотрел матчи и удачные, и неудачные. Я должен сказать, что мы немножко, может быть, сужаем круг наших впечатлений о футболе, о «Зените». Я с внуком был на одном из матчей на «Газпром Арене» и смотрел это действо. Это не игра — это действо! Фантастические ощущения, как будто ты смотришь из космоса на происходящее и перед тобой не просто футбол. Я это воспринимаю как урок хореографии, как демонстрацию силы, быстроты, гибкости, изящества. Мое впечатление о футболе не только в очках, но и в том эмоциональном впечатлении, тех ощущениях, которые создает футбол. Именно поэтому не из-за очков болельщики любят футбол, они любят его за красоту.

— Как-то отмечали чемпионство?

— Мы нашей командой находились в перелете из Петербурга в Ереван. Формально торжественного празднования у нас не было. Но счастье и радость должны звучать в сердце каждого, а не в салюте или звоне бокалов. Хотя и звон бокалов — тоже прекрасно.