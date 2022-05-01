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Мишин: «Не было сомнений, что «Зенит» будет чемпионом. На тур раньше, на тур позже...»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что не сомневался в чемпионстве «Зенита»
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал чемпионство «Зенита» в сезоне-2021/22.

— Смотрел игру с «Локомотивом», и в моих глазах блестела золотая медаль чемпиона России. Чемпион и отличается от нечемпиона тем, что чемпион борется за медаль, а не ждет, пока она прыгнет к нему на шею.

— Вчера утром, с учетом обстоятельств, верили, что «Зенит» может стать чемпионом уже вечером?

— Вы знаете, по той ситуации, тому составу игроков, руководству и штабу, который имеет «Зенит», у меня не было сомнений, что в этом раскладе «Зенит» будет чемпионом. На тур раньше, на тур позже...

— Какие впечатления остались от сезона в целом, много ли матчей посмотрели?

— Смотрел матчи и удачные, и неудачные. Я должен сказать, что мы немножко, может быть, сужаем круг наших впечатлений о футболе, о «Зените». Я с внуком был на одном из матчей на «Газпром Арене» и смотрел это действо. Это не игра — это действо! Фантастические ощущения, как будто ты смотришь из космоса на происходящее и перед тобой не просто футбол. Я это воспринимаю как урок хореографии, как демонстрацию силы, быстроты, гибкости, изящества. Мое впечатление о футболе не только в очках, но и в том эмоциональном впечатлении, тех ощущениях, которые создает футбол. Именно поэтому не из-за очков болельщики любят футбол, они любят его за красоту.

— Как-то отмечали чемпионство?

— Мы нашей командой находились в перелете из Петербурга в Ереван. Формально торжественного празднования у нас не было. Но счастье и радость должны звучать в сердце каждого, а не в салюте или звоне бокалов. Хотя и звон бокалов — тоже прекрасно.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-01-aleksey-mishin-smotrel-match-s-lokomotivom-i-v-moikh-glazakh-blestela-zolotaya-medal-chempiona-stran.htm
ФК Зенит
Алексей Мишин (фигурное катание)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
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Краснодар

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