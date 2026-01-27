Товарищеский матч «Пари НН» и «Факела» отменен из-за погодных условий

Товарищеский матч между «Пари НН» и «Факелом» отменен по причине неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба нижегородцев.

«Вместо матча команда проведет тренировку в тренажерном зале, чтобы поддержать необходимую физическую форму», — говорится в сообщении «Пари НН» в Telegram-канале.

В феврале у «Пари НН» запланированы матчи с «Енисеем» (7 февраля), «Торпедо» (7 февраля) и «Оренбургом» (13 февраля).