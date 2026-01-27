Макаров: «Спасибо «Динамо» за проведенные годы. Желаю удачи и успехов»

Бывший полузащитник «Динамо» Денис Макаров поблагодарил бело-голубых после перехода в «Кайсериспор».

27 января турецкий клуб объявил о подписании контракта с хавбеком.

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Динамо» за 4,5 года проведенных вместе. Две бронзы [РПЛ] и участие в финале Кубка [России] - незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь.

Спасибо всем партнерам по команде, всем, кто работает на базе и в клубе. Спасибо за вашу ежедневную заботу. А также спасибо большое болельщикам за поддержку команды и веру в нее. Все победы еще придут. Желаю удачи и успехов, только вперед», — написал хавбек в соцсети.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.