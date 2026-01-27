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27 января, 18:40

Макаров: «Спасибо «Динамо» за проведенные годы. Желаю удачи и успехов»

Руслан Минаев

Бывший полузащитник «Динамо» Денис Макаров поблагодарил бело-голубых после перехода в «Кайсериспор».

27 января турецкий клуб объявил о подписании контракта с хавбеком.

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Динамо» за 4,5 года проведенных вместе. Две бронзы [РПЛ] и участие в финале Кубка [России] - незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь.

Спасибо всем партнерам по команде, всем, кто работает на базе и в клубе. Спасибо за вашу ежедневную заботу. А также спасибо большое болельщикам за поддержку команды и веру в нее. Все победы еще придут. Желаю удачи и успехов, только вперед», — написал хавбек в соцсети.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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Денис Макаров
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Кайсериспор
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«Динамо» подтвердило переход Макарова в «Кайсериспор»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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