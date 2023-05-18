Нападающим «Сочи» Джорджевичем интересуются клубы из России и США

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Лука Джорджевича, в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«На данный момент Джорджевичем интересуются два российских клуба. Так же есть интерес из МЛС. Но мы ждем переговоров с «Сочи». Будем смотреть, где лучше продолжить карьеру игроку», — сказал Глушевич «СЭ».

В нынешнем сезоне Лука Джорджевич провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро. Соглашение игрока с сочинцами рассчитано до конца сезона-2022/23.