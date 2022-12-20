Игорь Черевченко: «У меня есть предложения из-за рубежа, но мой приоритет — работа в РПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что у него есть предложения о работе в зарубежных чемпионатах.

«На данный момент у меня на руках есть конкретное предложение из-за рубежа, клуб называть пока не буду. Вариант интересный, пока в раздумьях. Мой приоритет — работать в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше. Пока так», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Последним местом работы 48-летнего специалиста был клуб «Химки». Черевченко с февраля 2022 года находится без места работы.