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Осинькин похвалил Пиняева на награждении «Первой пятерки»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о карьере полузащитника самарцев Сергея Пиняева.

«В 2016 году я перешел в «Чертаново», Сергею было 12 лет, но он уже был одним из самых ярких футболистов. Уже тогда забивал красиво, эффектно. В 2020-м году мы начали его привлекать в первую команду, это был очень короткий период, потому что через год мы приехали в Самару. Мы понимаем, что такое футбольное образование, не хотели торопиться, поэтому спокойно, плавно вводили его в состав. В 17 лет он стал твердым игроком основного состава.

То, что он сейчас лауреат премии «Первая пятерка» — это не аванс, это то, как он играл за команду в РПЛ в этом году. Но все равно всегда в таких случаях хочу добавить, что все эти премии юношеские, молодежные — это авансы, основное будет дальше. Его футбольная жизнь должна состоять из работы, он должен доказать, что он большой футболист, это стремление нужно сохранять на протяжении всей жизни. Я его знаю, как человека трудолюбивого, умеющего правильно идти к цели, желаю, чтобы эти шаги продолжались, всегда будет, куда расти", — сказал Осинькин на награждении премии «Первая пятерка».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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