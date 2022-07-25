«Торпедо» не будет обращаться в ЭСК РФС по судейству в матче с «Динамо»

Руководство «Торпедо» не станет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча против «Динамо» (0:4).

«Торпедо» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию по решениям главного арбитра Владислава Безбородова назначить два одиннадцатиметровых в ворота черно-белых в выездном матче с «Динамо», — приводит слова пресс-службы «Торпедо» ТАСС.

Отметим, что 24 июля президент «Торпедо» Денис Маслов заявлял, что клуб собирается обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с пенальти.

После двух туров РПЛ-2022/23 «Торпедо» занимает последнюю, 16-ю, позицию в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. В следующем матче московская команда сыграет на выезде 31 июля с «Крыльями Советов».