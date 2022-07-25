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Судейство

Сегодня, 12:25

Губерниев: «Если у нас футбол так себе, то почему должно быть классное судейство?»

Губерниев отреагировал на ролик «Краснодара» по судейству матча со «Спартаком»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о видеоролике «Краснодара» по судейству в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«Все нормально! Это часть шоу. А «Спартаку» нужно меньше думать о судейских заговорах и лучше в футбол играть. «Краснодар» — красавцы. Но «Спартак» был лучше в отдельно взятом матче. Ну, а то, что судьи отработали, мягко говоря, не блестяще, это факт. И если у нас футбол так себе, то почему у нас судейство должно быть классное? Одно вытекает из другого», — сказал Губерниев «СЭ».

25 июля «Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну и рассказал о судейских ошибках в домашнем матче.

Обслуживал встречу в Краснодаре главный арбитр Кирилл Левников.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
4
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
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 - : -
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 - : -
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