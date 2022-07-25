Губерниев: «Если у нас футбол так себе, то почему должно быть классное судейство?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о видеоролике «Краснодара» по судейству в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«Все нормально! Это часть шоу. А «Спартаку» нужно меньше думать о судейских заговорах и лучше в футбол играть. «Краснодар» — красавцы. Но «Спартак» был лучше в отдельно взятом матче. Ну, а то, что судьи отработали, мягко говоря, не блестяще, это факт. И если у нас футбол так себе, то почему у нас судейство должно быть классное? Одно вытекает из другого», — сказал Губерниев «СЭ».

25 июля «Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну и рассказал о судейских ошибках в домашнем матче.

Обслуживал встречу в Краснодаре главный арбитр Кирилл Левников.