КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ» о повестке дня на ближайшем заседании комитета.

«По матчу «Оренбург» — «Урал» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками «Урала». В матче «Локомотив» — «Ростов» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками хозяев. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера Комппера и начальника команды Шнорра и неподобающие поведение команды «Локомотив» — пять желтых карточек и одно удаление», — сказал Григорьянц «СЭ».

После двух туров «Локомотив» и «Ростов» набрали по 2 очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно.