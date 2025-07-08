«Торпедо» и Максимов расторгли контракт

«Торпедо» и нападающий Максим Максимов достигли договоренности о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Максимов выступал за команду в 2019 году и с июня 2024-го. 29-летний футболист провел 38 матчей , забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.