«Ахмат» объявил об уходе Дивановича и Ковачева

Полузащитники Заим Диванович, Светослав Ковачев и клуб «Ахмат» расторгли контракты по согласию сторон, сообщает пресс-служба грозненцев.

Диванович с 2023 года играл за «Ахмат». За это время он провел 29 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Болгарский футболист перешел в «Ахмат» летом 2023 года. Ковачев сыграл за команду 47 матчей и забил 5 голов.

В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе команда обыграла «Урал» (1:2, 2:0).