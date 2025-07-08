Агент Кики сообщил о переговорах по переходу защитника «Актобе» в «Крылья Советов»

Агент защитника «Актобе» Габи Кики Мамука Ломидзе сообщил «СЭ» о переговорах по переходу футболиста в «Крылья Советов».

«Переговоры однозначно ведутся. Кики очень опытный футболист. Сейчас мы в еврокубках. Для «Актобе» это очень важный игрок. До этого он отыграл все что можно было и в «Шерифе». Но у него есть действующий контракт с «Актобе» и договоренности с клубом.

Сейчас Кики должен им помочь в матче с «Легией» (в квалификации Лиги Европы, — прим. «СЭ») и после этого, думаю, все будет ясно, все решится. Но интерес однозначно есть. Все должно получиться. Сам футболист тоже заинтересован в переходе в «Крылья», — сказал Ломидзе «СЭ».

Ранее о возможном переходе сообщил журналист Иван Карпов.

В прошлом сезоне 30-летний Кики провел за «Актобе» 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.