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8 июля 2025, 12:51

Агент Кики сообщил о переговорах по переходу защитника «Актобе» в «Крылья Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент

Агент защитника «Актобе» Габи Кики Мамука Ломидзе сообщил «СЭ» о переговорах по переходу футболиста в «Крылья Советов».

«Переговоры однозначно ведутся. Кики очень опытный футболист. Сейчас мы в еврокубках. Для «Актобе» это очень важный игрок. До этого он отыграл все что можно было и в «Шерифе». Но у него есть действующий контракт с «Актобе» и договоренности с клубом.

Сейчас Кики должен им помочь в матче с «Легией» (в квалификации Лиги Европы, — прим. «СЭ») и после этого, думаю, все будет ясно, все решится. Но интерес однозначно есть. Все должно получиться. Сам футболист тоже заинтересован в переходе в «Крылья», — сказал Ломидзе «СЭ».

Ранее о возможном переходе сообщил журналист Иван Карпов.

В прошлом сезоне 30-летний Кики провел за «Актобе» 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

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 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
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 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
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 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
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