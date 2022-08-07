«Торпедо» — «Химки»: обзор матча 4-го тура РПЛ

«Химки» в гостях победили «Торпедо в матче 4-го тура чемпионата России. Подмосковная команда взяла верх со счетом 3:1.

Дублем отличился Александр Долгов, еще один гол записал на свой счет Александр Руденко. У «Торпедо» забил Алексей Померко.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Торпедо» осталось на предпоследнем, 15-м месте (1 очко).

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Ахмат». «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом». Оба матча пройдут 14 августа.