Борис Игнатьев: «Не стал бы торопиться с утверждением, что «Торпедо» может стать претендентом на вылет»

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о поражении команды от «Химок» в матче четвертого тура РПЛ (1:3).

«Не думал, что матч закончится такой победой «Химок». Сначала инициативой владела подмосковная команда, но потом все изменилось в другую сторону. «Торпедо» стало вести игру, владеть мячом и не давало сопернику создавать какие-то моменты для взятия ворот. Но не хватило концентрации в каких-то моментах, которые привели к потере очков.

«Торпедо» ищет себя в РПЛ, для многих это новая лига, хотя у них есть и опытные игроки. Поэтому Бородюк сегодня поставил Смольникова, Лебеденко, Рязанцева в основной состав — они с футболом такого уровня знакомы лучше, чем многие другие торпедовцы. «Торпедо» меняется в лучшую сторону, уже можно понять, что им хватает, а чего недостает.

Не стал бы торопиться с утверждением, что «Торпедо» может стать одним из главных претендентов на вылет. У нас чемпионат разделен на две части. И после зимнего перерыва мы зачастую видим разные команды. Возможно, в зимнюю паузу автозаводцы сделают какие-то трансферы, которые выведут их на новый уровень», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Торпедо» осталось на предпоследнем, 15-м месте (1 очко).