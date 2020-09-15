«Только в России». Реакция популярного паблика на поросенка в матче ЦСКА — «Спартак»
12:31
Известный Instagram-паблик «433» отреагировал на колоритного болельщика, который пришел с поросенком на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1).
«Только в России», — написано в Instagram.
После семи туров «Спартак» находится на третьем месте с 14 очками, ЦСКА — четвертый (13 баллов).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи