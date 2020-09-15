Известный Instagram-паблик «433» отреагировал на колоритного болельщика, который пришел с поросенком на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1).

«Только в России», — написано в Instagram.

После семи туров «Спартак» находится на третьем месте с 14 очками, ЦСКА — четвертый (13 баллов).