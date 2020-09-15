РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Только в России». Реакция популярного паблика на поросенка в матче ЦСКА — «Спартак»

12:31
Болельщик со свиньей на матче ЦСКА — «Спартак». Фото «Матч Премьер».
Болельщик со свиньей на матче ЦСКА — «Спартак». Фото «Матч Премьер».
Теги:

Известный Instagram-паблик «433» отреагировал на колоритного болельщика, который пришел с поросенком на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1).

«Только в России», — написано в Instagram.

После семи туров «Спартак» находится на третьем месте с 14 очками, ЦСКА — четвертый (13 баллов).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14905
Все опросы
ЦСКА — «Спартак»: что было в моменте со стыком Карпова и Айртона?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир