В «Урале» рассматривают возможность смены тренера
Игорь Шалимов может покинуть пост главного тренера «Урала»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов может покинуть свой пост этим летом. Об этом сообщил 23 мая президент клуба Григорий Иванов.
«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять. Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», — цитирует Иванова ТАСС.
Шалимов занимает свой пост с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
В завершившемся сезоне Тинькофф РПЛ «Урал» занял 12-е место, набрав 33 очка в 30 матчах.
Источник: https://tass.ru/sport/14698779
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости