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В «Урале» рассматривают возможность смены тренера

Игорь Шалимов может покинуть пост главного тренера «Урала»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов может покинуть свой пост этим летом. Об этом сообщил 23 мая президент клуба Григорий Иванов.

«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять. Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», — цитирует Иванова ТАСС.

Шалимов занимает свой пост с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В завершившемся сезоне Тинькофф РПЛ «Урал» занял 12-е место, набрав 33 очка в 30 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/14698779
Игорь Шалимов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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