В «Урале» рассматривают возможность смены тренера

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов может покинуть свой пост этим летом. Об этом сообщил 23 мая президент клуба Григорий Иванов.

«Продление контракта с тренером Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать, какие задачи будет выполнять. Но сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», — цитирует Иванова ТАСС.

Шалимов занимает свой пост с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.