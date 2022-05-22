Выбери лучшего игрока 30-го тура РПЛ

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 30-го тура Тинькофф чемпионата России.

В числе претендентов:

Денис Глушаков — провел хороший матч против бывшей команды и забил с пенальти

Даниэль Мишкич — гол хорвата позволил «Уралу» сохранить место в РПЛ и не участвовать в стыках

Николай Калинский — забил очередной победный гол, который помог «НН» остаться в РПЛ

Дилан Ортис — вышел на 73-й минуте и забил победный гол «Уфы», который помог не вылететь напрямую

Рифат Жемалетдинов — принес победу «Локомотиву» на выезде в Самаре

Маттео Кассьерра — оформил хет-трик в ворота «Динамо» и стал вместе с «Сочи» серебряным призером РПЛ

Станислав Агкацев — единственный вратарь в этом туре, который взял пенальти

Марио Фернандес — оформил гол+пас в последнем матче за ЦСКА

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