Ткачев: «Все игроки «Арсенала» настроены максимально, хочется показать себя против «Спартака»
Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«С этим соперником всегда приятно играть, «Спартак» — один из топовых клубов чемпионата. Все ребята настроены максимально, хочется показать себя. С нетерпением ждем новой встречи. По последним матчам со «Спартаком» могу судить, что был красивый футбол, играли не в одни ворота, мы вообще не раз обыгрывали их. Понятно, сейчас мы несколько зажаты в плане футбольных действий, нужно сыграться, наладить взаимодействия, показать всем, что не отбиваемся. Да, можно ожидать атакующего футбола», — приводит слова Ткачева официальный сайт клуба.
Матч «Арсенал» — «Спартак» пройдет 21 августа в Туле и начнется в 16:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/sergey-tkachev-nuzhno-napomnit-o-svoey-sile/
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