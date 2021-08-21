Ткачев: «Все игроки «Арсенала» настроены максимально, хочется показать себя против «Спартака»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«С этим соперником всегда приятно играть, «Спартак» — один из топовых клубов чемпионата. Все ребята настроены максимально, хочется показать себя. С нетерпением ждем новой встречи. По последним матчам со «Спартаком» могу судить, что был красивый футбол, играли не в одни ворота, мы вообще не раз обыгрывали их. Понятно, сейчас мы несколько зажаты в плане футбольных действий, нужно сыграться, наладить взаимодействия, показать всем, что не отбиваемся. Да, можно ожидать атакующего футбола», — приводит слова Ткачева официальный сайт клуба.

Матч «Арсенал» — «Спартак» пройдет 21 августа в Туле и начнется в 16:00 мск.