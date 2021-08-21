Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на отборочные матчи ЧМ-2022
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна получил вызов в сборную Парагвая, сообщает Twitter клуба.
29-летний парагваец в составе национальной команды примет участие в отборочных матчах ЧМ-2022 против Эквадора, Колумбии и Венесуэлы.
В текущем сезоне Бальбуэна провел 4 матча за «Динамо» в чемпионате России и заработал желтую карточку.
???? Бальбуэна вызван в сборную на отборочные матчи чемпионата мира!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 21, 2021
Парагвайцы сыграют против Эквадора, Колумбии и Венесуэлы.
Удачных матчей, Фабиан ?#ДинамоМосква #футбол #Бальбуэна pic.twitter.com/aKoFMsWwr5
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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