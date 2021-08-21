РПЛ вынесла предупреждения о состоянии газона на стадионах «Рубина», «Сочи», «Ахмата» и «Ростова»

Четыре клуба РПЛ получили предупреждения о состоянии газона домашних стадионов.

«Ахмат» и «Сочи» получили предупреждения, действие сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено, — говорится в сообщении лиги. — Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации».

Согласно регламенту РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча.

В ближайшем туре все 4 команды проведут матчи на выезде. В 6-м туре «Ахмат» примет на своем поле «Арсенал», остальные три команды вновь сыграют в гостях.