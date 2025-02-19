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Тикнизян заявил, что был обижен на «Локомотив», легко согласившийся отпустить его в «Зенит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, что не понял легкости, с которой клуб согласился отпустить его в «Зенит». Минувшей зимой питерцы проявляли интерес к футболисту «Локомотива», однако трансфер, о котором в какой-то момент говорили уже как о свершившемся факте, в итоге не состоялся.

— Не думал, что дойдет до какой-то конкретики. Но они буквально за два-три дня все решили по сумме трансфера, и в принципе «Локомотив» был не против меня отпустить. Мне не совсем было понятно, почему так просто и легко меня отпустили в тот период, когда я считался одним из лидеров команды. Не то чтобы меня это оскорбило, но стало немножко обидно. Точно знаю, что главный тренер меня отпускать не хотел, и впоследствии этот факт очень повлиял на мое решение, когда я начал обсуждать свой личный контракт с «Зенитом», — сказал Тикнизян.

Футболист также добавил, что во время переговоров по личному контракту выбрал футбольное будущее, пожертвовав финансовыми условиями, и решил не переходить в петербургский клуб.

— Во время переговоров [с «Зенитом"] я понял, что это очень принципиальный клуб. Клуб с большой историей, клуб больших достижений. Но есть вещи, которые в наше время не купить за деньги, как, например, игровое время на поле. Когда я понял, что там очень принципиальная позиция, то решил, что у меня не будет будущего в футбольном плане. А вот если смотреть с точки зрения финансов, то конечно... Но я и так счастлив и доволен тем, что имею в «Локомотиве». Поэтому за ту неделю, что шли переговоры по личному контракту, я принял решение, что остаюсь в клубе, — добавил футболист.

Наир Тикнизян.«Одно чемпионство с «Локомотивом» для меня дороже, чем пять — с «Зенитом». Искреннее интервью Тикнизяна

В январе 2024 года «Зенит», по сообщениям СМИ, готов был заплатить «Локомотиву» за Тикнизяна 8 миллионов евро плюс бонусы, однако трансфер не состоялся. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до окончания сезона-2025/26.

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Наир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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