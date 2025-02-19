Тикнизян заявил, что был обижен на «Локомотив», легко согласившийся отпустить его в «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, что не понял легкости, с которой клуб согласился отпустить его в «Зенит». Минувшей зимой питерцы проявляли интерес к футболисту «Локомотива», однако трансфер, о котором в какой-то момент говорили уже как о свершившемся факте, в итоге не состоялся.

— Не думал, что дойдет до какой-то конкретики. Но они буквально за два-три дня все решили по сумме трансфера, и в принципе «Локомотив» был не против меня отпустить. Мне не совсем было понятно, почему так просто и легко меня отпустили в тот период, когда я считался одним из лидеров команды. Не то чтобы меня это оскорбило, но стало немножко обидно. Точно знаю, что главный тренер меня отпускать не хотел, и впоследствии этот факт очень повлиял на мое решение, когда я начал обсуждать свой личный контракт с «Зенитом», — сказал Тикнизян.

Футболист также добавил, что во время переговоров по личному контракту выбрал футбольное будущее, пожертвовав финансовыми условиями, и решил не переходить в петербургский клуб.

— Во время переговоров [с «Зенитом"] я понял, что это очень принципиальный клуб. Клуб с большой историей, клуб больших достижений. Но есть вещи, которые в наше время не купить за деньги, как, например, игровое время на поле. Когда я понял, что там очень принципиальная позиция, то решил, что у меня не будет будущего в футбольном плане. А вот если смотреть с точки зрения финансов, то конечно... Но я и так счастлив и доволен тем, что имею в «Локомотиве». Поэтому за ту неделю, что шли переговоры по личному контракту, я принял решение, что остаюсь в клубе, — добавил футболист.

В январе 2024 года «Зенит», по сообщениям СМИ, готов был заплатить «Локомотиву» за Тикнизяна 8 миллионов евро плюс бонусы, однако трансфер не состоялся. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до окончания сезона-2025/26.