«Крузейро» ждет согласия Перейры по переходу в «Зенит»

Бразильский «Крузейро» согласовал с «Зенитом» трансфер полузащитника Матеуса Перейры и ожидает согласия самого игрока на переход, сообщает издание Central da Toca.

По данным источника, 28-летний футболист советуется со своей семьей и в ближайшее время даст окончательный ответ по переходу в стан сине-бело-голубых.

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился с «Крузейро» о трансфере хавбека за 18 миллионов евро и обменялся с бразильским клубом необходимыми документами.

В нынешнем сезоне Перейра отметился 1 голевой передачей в 7 матчах за «Крузейро». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.