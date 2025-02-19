Масалитин: «Почему с Карпиным не может произойти такая же история, как с Клоппом? Тренеры просто выгорают, и все»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал будущее главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Клопп же закончил с «Ливерпулем». Есть несколько путей развития. Либо Карпин просто выгорел как тренер и больше не может дать развития «Ростову». Либо Карпин устал от разъездов, логистики, устал от того, что постоянно в пути. Либо человек вообще просто вымотался. Иногда надо сделать паузу, чтобы все переосмыслить, можешь ли ты дальше расти как тренер или нет. Тем более Карпин — максималист. Не обладая большим бюджетом, сколько он раскрыл молодежи. Дает максимальный результат с «Ростовом».

Тренеры же выгорают. Поэтому да, почему с Карпиным не может произойти такая же история, как с Клоппом? Просто выгорают, и все! Может быть, Карпин выгорел. Либо тут опять все упирается в эту логистику. Он же постоянно в движении», — цитирует Legalbet Масалитина.

С 2017 года Карпин работает главным тренером «Ростова», а также с 2021-го возглавляет сборную России.