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Масалитин: «Почему с Карпиным не может произойти такая же история, как с Клоппом? Тренеры просто выгорают, и все»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал будущее главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Клопп же закончил с «Ливерпулем». Есть несколько путей развития. Либо Карпин просто выгорел как тренер и больше не может дать развития «Ростову». Либо Карпин устал от разъездов, логистики, устал от того, что постоянно в пути. Либо человек вообще просто вымотался. Иногда надо сделать паузу, чтобы все переосмыслить, можешь ли ты дальше расти как тренер или нет. Тем более Карпин — максималист. Не обладая большим бюджетом, сколько он раскрыл молодежи. Дает максимальный результат с «Ростовом».

Тренеры же выгорают. Поэтому да, почему с Карпиным не может произойти такая же история, как с Клоппом? Просто выгорают, и все! Может быть, Карпин выгорел. Либо тут опять все упирается в эту логистику. Он же постоянно в движении», — цитирует Legalbet Масалитина.

С 2017 года Карпин работает главным тренером «Ростова», а также с 2021-го возглавляет сборную России.

Источник: Legalbet
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Валерий Карпин
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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