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Тикнизян считает переход в «Локомотив» хорошим шагом для Севикяна

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал переход своего соотечественника Эдгара Севикяна в московскую команду.

«О переходе Эдгара в «Локомотив» я узнал за один-два дня до его объявления. Мы на эту тему не общались, он лишь только подтвердил интерес со стороны клуба. Севикян — большой молодец, что рискнул и попробовал себя за границей. Уверен, он еще себя там покажет. Без разницы, о чем дискуссируют люди по поводу его возвращения в РПЛ. Главное, чтобы Эдгар был счастлив. Он является воспитанником «Локомотива» и для него это хороший шаг», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

6 сентября стало известно, что «Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. Футболист выступал за венгерский клуб с января этого года. 23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Эдгар Севикян
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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