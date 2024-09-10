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Точилин считает, что Дзюба еще способен принести пользу клубам РПЛ

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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин высказал мнение о дальнейшей карьере форварда Артема Дзюбы.

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был московский «Локомотив». Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

«Пока Дзюба не нашел себе клуб — значит, не видит достойного варианта для продолжения карьеры. Поэтому тяжело сказать, в какой команде окажется Артем. Он может приносить пользу клубам РПЛ? Да, вопрос только — каким? Возвращение в «Спартак»? В этой жизни все возможно. Вопрос, в каком качестве он туда придет», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

Дзюба является воспитанником «Спартака», он выступал за команду с 2006 по 2015 год (с перерывами). В футболке красно-белых Артем провел 166 матчей и забил 38 мячей.

Источник: РБ Спорт
Александр Точилин
Артем Дзюба
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«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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