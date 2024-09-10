Дьяков рассказал, что будет болеть за «Ростов» в матче с «Краснодаром»
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Ростовом» в рамках 8-го тура РПЛ.
«Южное дерби, дерби двух столиц. Для болельщиков это важный матч. Болеть я буду, конечно, за «Ростов». Хоть я сам родом из Краснодара, с детства болел за «Кубань», но «Кубань» и «Краснодар» — две разные команды. Тем более, что «Ростов» — это моя самая родная команда в карьере. Поэтому, конечно, буду болеть за «Ростов».
Фаворита в этом матче нет. Обе команды в хорошей форме, от «Краснодара», честно говоря, не ожидал такого старта. Сейчас они идут прилично. Им будет не хватать Кордобы, 100 процентов. На мой взгляд, он — процентов 70-80 всего успеха «Краснодара». Безумно важный игрок. Даже когда не забивает, он очень много делает для команды в целом. Самое главное — нас ждет интересный матч», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».
Кордоба пропустит игру из-за красной карточки, которую получил в матче 7-го тура против «Локомотива» (3:0).
«Краснодар» примет на своем стадионе «Ростов» 14 сентября. Матч начнется в 19:00 мск.
«Ростов» находится на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Краснодар» с 15 баллами занимает 2-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1