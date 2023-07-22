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Тикнизян — о голе Изидора после выхода на замену: «Это гарант качества!»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о ничьей в матче против «Рубина» (2:2) в первом туре РПЛ.

Команда в очередной раз проявила характер, — сказал Тикнизян. - За это нас поблагодарил тренер. Он сказал, что не хватило качества. Будем работать. Надеюсь, что в ближайшей игре с «Уралом» на Кубок мы сумеем одержать на своем родном стадионе победу.

Думаю, не хватило качества, качества во владении мячом, были простые потери, их было много. Это сказалось на нашем физическом состоянии, потому что после таких простых потерь требуется много усилий для того, чтобы этот мяч вернуть. Распоряжались мы мячом неправильно. У меня толком не было отпуска, это сказалось на моем игровом тонусе.

— Изидор взломал игру. Выходит на замену и всегда избивает. Уверены, что он забьет, когда выходит на поле?

— Конечно. Это гарант качества!

— Вы вошли в пятерку защитников, которые забивают в трех турах подряд.

— Ничего об этом не думаю. Был бы больше рад, если бы «Локомотив» сегодня победил. Для меня абсолютно не важно входить в какую-то тройку или пятерку.

— Кажется, что стабильная игра в сборной дает больше мотивации и уверенности.

— Вы правы.

Красно-зеленые дважды уступали в счете по ходу матча против «Рубина», но оба раза сумели отыграться благодаря голам Тикнизяна и Изидора. Французский форвард забил в восьмом матче подряд после выхода на замену.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Вильсон Изидор
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 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
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 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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