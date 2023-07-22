Изидор забил в 8 матче подряд после выхода на замену — серия началась в игре со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отметился голом в ворота «Рубина» в первом туре РПЛ.

Голевая серия форварда теперь насчитывает 8 матчей, в которых француз забил после выхода на замену.

С учетом FONBET Кубка России, в котором Изидор забил в ворота «Пари НН», серия насчитывает 9 матчей.

Серия 22-летнего нападающего началась в матче со «Спартаком» 12 ноября 2022 года. С февраля по апрель Изидор восстанавливался после травмы и продолжил забивать уже после реабилитации.

Помимо «Спартака» и «Рубина» форвард поражал ворота ЦСКА, «Химок», «Сочи», «Крыльев», «Динамо» и «Торпедо».