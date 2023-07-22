Сильянов: «Рад вернуться в Москву, где все близкие и мой родной клуб»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал свое возвращение в клуб.

«Рад вернуться в Москву, где все родные и близкие. Где мой родной клуб. Сборы с Галактионовым были тяжелыми, но продуктивными», — сказал «СЭ» Сильянов.

С января 2022 года по июнь 2023 защитник находился в аренде в «Ростове».

22 июля «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 1-го тура РПЛ. Сильянов провел эту игру в запасе.