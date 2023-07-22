Сильянов: «Рад вернуться в Москву, где все близкие и мой родной клуб»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал свое возвращение в клуб.
«Рад вернуться в Москву, где все родные и близкие. Где мой родной клуб. Сборы с Галактионовым были тяжелыми, но продуктивными», — сказал «СЭ» Сильянов.
С января 2022 года по июнь 2023 защитник находился в аренде в «Ростове».
22 июля «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 1-го тура РПЛ. Сильянов провел эту игру в запасе.
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|3
|
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|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
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|0
|1
|0
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|
5
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
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|
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|
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|
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|0
|
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|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
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