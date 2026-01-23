Тихонов: «Руководство «Локомотива» должно было оставлять Баринова»

Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

— Как вам трансфер Баринова в ЦСКА? В последнее время переходы внутри РПЛ не редкость: тот же Соболев уходил из «Спартака» в «Зенит»

— В наше время Женя Бушманов играл в ЦСКА, а потом перешел в «Спартак». Юра Ковтун был в «Динамо», а стал игроком «Спартака». Да, на тот момент таких трансферов было меньше.

Если говорить про того же Баринова, то, когда в 29 лет ему предлагают контракт на три с половиной года, мы все прекрасно понимаем... Но, думаю, руководство «Локомотива» должно было оставлять своего лидера и капитана. Я не против перехода в ЦСКА. Дай Бог! Он отличный футболист, это его решение. Все нормально, — сказал Тихонов «СЭ».