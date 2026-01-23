Суд взыскал с «Ростова» более 185 миллионов рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск регионального министерства по физической культуре и спорту к футбольному клубу «Ростов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

С «Ростова» взыскано более 185 миллионов рублей. Из этой суммы свыше 168 миллионов составляют средства гранта, еще около 17 миллионов рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами. Также суд постановил начислять проценты на сумму долга с 20 января до дня фактического исполнения обязательств.

Иные подробности иска, поданного в июле, на данный момент не раскрываются. Опубликована только резолютивная часть решения суда.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.