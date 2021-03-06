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Тихий: «Химки» хотели победить, но — увы»

18:37
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий после матча 21-го тура чемпионата России против «Ротора» (0:0) отметил, что обе команды хотели победить.

Тихий был признан лучшим игроком встречи.

— Результат не устраивает никого. Тяжелое поле. Тяжелое погода. Боевая ничья, — отметил Тихий в эфире телеканал «Матч Премьер». — Хотели победить, но вышло так, как вышло.

Что говорили в перерыве, не могу сказать. Это останется в раздевалке. Ребята понимали, что нам нужны были три очка. Хотели выиграть. Добавили агрессии, хотели дожать соперника, но — увы.

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