Тихий: «Химки» хотели победить, но — увы»
Защитник «Химок» Дмитрий Тихий после матча 21-го тура чемпионата России против «Ротора» (0:0) отметил, что обе команды хотели победить.
Тихий был признан лучшим игроком встречи.
— Результат не устраивает никого. Тяжелое поле. Тяжелое погода. Боевая ничья, — отметил Тихий в эфире телеканал «Матч Премьер». — Хотели победить, но вышло так, как вышло.
Что говорили в перерыве, не могу сказать. Это останется в раздевалке. Ребята понимали, что нам нужны были три очка. Хотели выиграть. Добавили агрессии, хотели дожать соперника, но — увы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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