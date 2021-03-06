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«Ротор» и «Химки» сыграли вничью

18:26
6 марта 2021 года. Волгоград. Ротор — Химки — 0:0. Фото ФК Ротор, Twitter
6 марта 2021 года. Волгоград. Ротор — Химки — 0:0. Фото ФК Ротор, Twitter
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«Ротор» и «Химки» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сыграли вничью со счетом 0:0.

Встреча прошла на «Волгоград Арене».

«Химки» занимают десятое место в турнирной таблице. «Ротор» — 13-й.

В следующем матче «Ротор» сыграет с «Уралом», а «Химки» — с «Ростовом».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Химки» — 0:0

«Ротор»: Чондрич, Шомко, Кожемякин, Гогуа, Песегов (Муллин, 69), Жигулев (Алейник, 81), Кипиани (Фламарион, 73), Маевский, Давиташвили, Макаров, Понсе.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Камышев, Боженов.

Предупреждения: Песегов, 30. Понсе, 51. Гогуа, 88. Маевский, 90+3.

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).

ВАР: Матюнин. Елеференко (оба — Москва).

6 марта. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

Ротор — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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