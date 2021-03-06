«Ротор» и «Химки» сыграли вничью
«Ротор» и «Химки» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сыграли вничью со счетом 0:0.
Встреча прошла на «Волгоград Арене».
«Химки» занимают десятое место в турнирной таблице. «Ротор» — 13-й.
В следующем матче «Ротор» сыграет с «Уралом», а «Химки» — с «Ростовом».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Химки» — 0:0
«Ротор»: Чондрич, Шомко, Кожемякин, Гогуа, Песегов (Муллин, 69), Жигулев (Алейник, 81), Кипиани (Фламарион, 73), Маевский, Давиташвили, Макаров, Понсе.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Камышев, Боженов.
Предупреждения: Песегов, 30. Понсе, 51. Гогуа, 88. Маевский, 90+3.
Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).
ВАР: Матюнин. Елеференко (оба — Москва).
6 марта. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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