Черевченко: «Во втором тайме «Химки» играли намного лучше»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (0:0) остался доволен игрой команды.
- Игра была боевой, очки были нужны обеим командам, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — После игры поблагодарил ребят. У нас были хорошие моменты.
Счет закономерный, но во втором тайме мы играли намного лучше.
- Идову играл чуть ли не нападающего во втором тайме.
- Постоянно так любит играть. Это неожиданно для соперника, когда он появляется в этой зоне. Тем более, мы сегодня играли без номинальных нападющих. Тяжело было цепляться за мячи.
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На Мирзова сразу 3-4 игрока выдвигались.
Методология
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