Черевченко: «Во втором тайме «Химки» играли намного лучше»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (0:0) остался доволен игрой команды.

- Игра была боевой, очки были нужны обеим командам, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — После игры поблагодарил ребят. У нас были хорошие моменты.

Счет закономерный, но во втором тайме мы играли намного лучше.

- Идову играл чуть ли не нападающего во втором тайме.

- Постоянно так любит играть. Это неожиданно для соперника, когда он появляется в этой зоне. Тем более, мы сегодня играли без номинальных нападющих. Тяжело было цепляться за мячи.