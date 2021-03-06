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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Черевченко: «Во втором тайме «Химки» играли намного лучше»

18:46
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (0:0) остался доволен игрой команды.

- Игра была боевой, очки были нужны обеим командам, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — После игры поблагодарил ребят. У нас были хорошие моменты.

Счет закономерный, но во втором тайме мы играли намного лучше.

- Идову играл чуть ли не нападающего во втором тайме.

- Постоянно так любит играть. Это неожиданно для соперника, когда он появляется в этой зоне. Тем более, мы сегодня играли без номинальных нападющих. Тяжело было цепляться за мячи.

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